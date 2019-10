30 de setembre de 2019

MÉS diu que Cs vol "crear conflicte" amb la PNL que insta el Govern a deixar de subvencionar entitats "separatistes"

PALMA DE MALLORCA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de MÉS per Mallorca en el Parlament de Balears, Miquel Ensenyat, ha criticat aquest dilluns la Proposició no de Llei (PNL) que defensarà, en el ple d'aquest dimarts, el grup parlamentari de Ciudadanos i que instarà el Govern a "deixar de subvencionar" a entitats o associacions de suport al separatisme i de propaganda independentista, per "voler crear un conflicte on no n'hi ha".

Així s'ha manifestat Ensenyat en una roda de premsa celebrada aquest dilluns en el Parlament, on ha recordat també que recentment s'han complert sis anys des de les manifestacions a Palma de Mallorca en contra del Tractament Integrat de Llengües (TIL) que va voler dur a terme el Govern de Bauzá.

En aquest sentit, ha recordat que les llengües "són una eina per entendre's i no per crear conflictes", alhora que ha argumentat que, actualment, existeix un consens ajusto al model lingüístic de Balears.

Finalment, després de recordar el títol de la iniciativa parlamentària de Ciudadanos, Ensenyat ha declarat que "encara sort que diuen que són de centre" i ha afegit que "si fossin d'extrema dreta" no sap com s'hauria titulat la PNL. Finalment, el portaveu de MÉS ha fet una "crida" al consens en un tema on "no hauria d'haver-hi cap problema".