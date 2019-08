6 de agost de 2019

Més de la meitat dels nous assalariats de la dècada té un treball temporal, segons USO

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

L'ocupació ha crescut en 1.068.400 nous assalariats des de 2009, però més del 50% dels nous contractes són temporals, la qual cosa també s'ha traduït en un descens en dos punts percentuals del nombre de contractes indefinits, segons l'informe "Anomalies del nostre mercat de treball", presentat aquest dimarts per Unió Sindical Obrera (USO).

Aquesta caiguda del nombre de contractes indefinits sobre el total del mercat laboral ha suposat un pas del 75,3% al 73,6%, molt per sota de la mitjana europea que es troba en el 85,8% i que marca l'Eurostat.

Això també està marcat per l'escassa generació de nous contractes indefinits, bé de primeres o per conversió, doncs en els últims 10 anys de mitjana solament un de cada 10 nous contractes ha estat indefinit.

Si ens centrem en l'acumulat de 2019, dels nous contractes solament un 6,29% ha estat indefinit, enfront d'un 85% de caràcter temporal. Per USO, aquests contractes de durada determinada s'estan usant de manera "abusiva" i "sense respondre les causes que han de regir-los".

Al juny, a més, el nombre de contractes indefinits ha experimentat una caiguda interanual del 14%, la qual cosa des d'USO qualificat d'una tendència "preocupant" i que posa de manifest "la desacceleració de l'activitat econòmica i del creixement".

Per comunitats autònomes, solament cinc superen la mitjana del 6,29% de contractes indefinits realitzats, sent aquestes la Comunitat de Madrid, les Illes Balears, Catalunya, Ceuta i Canàries, destacant les dues primeres amb un 13,27% i un 12,99%, respectivament. En canvi, Andalusia i Extremadura es troben fins i tot per sota del 3%, amb un 2,29% i un 2,11%. Els segueix d'a prop Cantàbria, amb un 3,44%.

L'HOME D'ENTRE 25 I 29 ANYS, EL MÉS CONTRACTAT

En funció de l'edat del sexe, i indiferentment del tipus de contracte, en el que va d'any, el perfil de la persona més contractada és jove, home de 25 a 29 anys. Els homes són més contractats en tots els rangs d'edat, la qual cosa es tradueix també en un major atur de la dona en tots els rangs d'edat a excepció del de 16 a 19 anys. També s'observa que a partir dels 55 anys d'edat la contractació decau en gran manera.

Respecte a la grandària de les empreses que més contracten, són les PIMES d'entre un i 25 treballadors els que superen en aquest 2019 els 5 milions de contractes, duplicant a empreses d'entre 101 i 500 empleats, que és la segona que més contracta en funció de la grandària. Companyies de 26 a 50 treballadors i de 51 a 100 superen el milió però la resta no arriba a aquestes xifres.

Pel que fa a la durada dels treballs, els homes surten beneficiats perquè més de dos milions són indeterminats, mentre que en el cas de les dones el nombre es troba més o menys per sota dels 1,5 milions.

En aquest aspecte crida molt l'atenció que més de tres milions de treballadors dura menys de set dies en el seu lloc de treball, i en paraules de la pròpia USO, en molts casos amb contractes que "no respecten el descans del cap de setmana" o "vorejant" la legalitat.

El director del Gabinet d'Estudis de l'USO, José Luis Fernández Santillana ha afirmat que la solució passa perquè "tots" els contractes són de base "indefinits", a excepció que la contractació temporal estigui "degudament justificada".