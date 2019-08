30 de juliol de 2019

Més de mig centenar de projectes de parcs fotovoltaics a Balears opten al finançament de l'IDAE

PALMA DE MALLORCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 56 projectes s'han presentat la convocatòria d'ajudes de l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia (IDAE) per a parcs fotovoltaics a Balears.

Segons ha informat aquest dimarts la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius en roda de premsa, les sol·licituds presentades sumen un total de 41 milions d'euros i 335 megawatts, la qual cosa suposa més potència i un milió d'euros més que la dotació prevista en la convocatòria, que és de 40 milions i 240 megawatts.

Dels projectes presentats en aquesta primera línia d'ajudes de l'IDAE, 47 estan a Mallorca, sis a Menorca, un a Formentera i dos a Eivissa. En aquest últim cas, serien els primers parcs d'energia solar de l'illa, ja que, avui dia, Eivissa no en té cap.

En aquest sentit, la Conselleria ha destacat l'"interès creixent que té el sector privat per invertir en energies renovables" el que demostra, també, segons el conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, l'"aposta ferma" de les Balears per les energies alternatives i evidència que el Govern central ha de "continuar invertint per promoure-les".

Per la seva banda, el director general de l'IDAE, Joan Herrera, ha destacat els "avantatges que suposa l'impuls de projectes d'energies renovables", com la generació d'ocupació, la reducció del cost de l'energia i l'increment del valor afegit a les Balears, un territori "especialment sensible des del punt de vista paisatgístic i mediambiental".

DISTRIBUCIÓ DE LES AJUDES

Els projectes de parcs fotovoltaics més petits, de fins a deu megawatts, rebran una ajuda que pot arribar al 30 per cent del seu pressupost. L'ajuda màxima pels més grans, de més de 10 megawatts, serà del 20 per cent. Tenint en compte l'aportació de l'IDAE i la que farà el sector privat, la inversió total serà de 260 milions d'euros.

Els promotors podran triar rebre la subvenció de forma anticipada o una vegada executat el projecte. Les obres hauran d'estar acabades, com a màxim, l'any 2022.

En l'actualitat, Balears té un total de 38 parcs fotovoltaics. D'aquests, 35 estan a Mallorca, dos a Menorca i un a Formentera. A més, hi ha altres 20 en tramitació.

L'engegada d'aquests parcs d'energia solar permetrà arribar al 10 per cent de renovables. L'any passat, les energies renovables pures van suposar un 2,5 per cent de la producció elèctrica a les Illes.

A la roda de premsa també han assistit el director general d'Energia del Govern, Ferran Rosa, i el director d'Energies Renovables i Mercat Elèctric de l'IDAE, Joan Groizard.