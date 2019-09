MÉS per Mallorca considera que Sánchez "hauria de dimitir per ser incapaç de formar govern"

PALMA DE MALLORCA, 23 Set. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha considerat que Pedro Sánchez "hauria de dimitir per ser incapaç de formar govern" i ha fet un "balanç negatiu" del mandat de Sánchez fins ara, amb actuacions cap a Balears que qualifiquen "d'insuficients".

Així ho ha traslladat el portaveu adjunt de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, en roda de premsa, en la qual ha afegit que Sánchez "ha volgut passar a la història com un president incapaç d'articular un govern progressista".

En aquest sentit, Ferrà ha destacat que aquesta situació "deixa postals bastant dantesques" com que les formacions polítiques "hagin demanat un préstec a l'Institut del Crèdit Oficial (ICO) per cobrir la despesa de les campanyes electorals", ha assenyalat.

D'altra banda, el portaveu de MÉS ha esmentat que les enquestes preveuen una "pujada" del Partit Popular, per la qual cosa Ferrà creu que la situació tornarà a estar "fragmentada".

A més, des de MÉS per Mallorca afirmen que Sánchez "no ha donat resposta" davant l'increment d'avisos d'inconstitucionalitats en relació a la Llei del Canvi Climàtic o a la Llei de Residus, entre altres.

De la mateixa manera, Ferrà ha assenyalat que "no hi ha hagut resposta" per part de Sánchez en posicionaments com la tauromàquia, la "falta de diàleg" amb la situació a Catalunya, o les declaracions del ministre de Foment, Jose Luis Ábalos, sobre "l'abús" del descompte de residents a les illes.

Quant a les candidatures del partit per a les eleccions generals, la diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar, ha expressat que les propostes "continuen sent les mateixes" a l'espera de l'assemblea del partit i la proposta de l'executiva.

Finalment, preguntada per aquesta qüestió, Campomar ha assegurat que "en cap moment s'ha plantejat cap classe d'aliança amb MÉS Madrid".