MÉS per Mallorca registra una PNL en la qual insta a convocar un referèndum vinculant sobre el model d'Estat

PALMA DE MALLORCA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputat de MÉS per Mallorca Josep Ferrà ha informat aquest dimecres que els ecosoberanistas han presentat una Proposició No de Llei (PNL) al Parlament en la qual demanen que la Càmera autonòmica insti el Govern central a convocar un referèndum vinculant sobre el model d'Estat. També sol·liciten que la Família Real renunciï a l'ús del Palau de Marivent i que el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) recuperi les enquestes sobre la monarquia.

"Després de 41 anys de tenir un model d'Estat basat en una monarquia parlamentària, ha arribat el moment d'obrir processos constituents com pot ser l'avanç cap a una República", ha sostingut Ferrà en una roda de premsa en la Càmera balear.

Així mateix, el diputat ecosoberanista ha interpel·lat a Unides Podem a posicionar-se sobre la "idoneïtat" de mantenir aquest debat, mentre que ha mostrat els seus "dubtes" respecte a la possibilitat que el PSIB voti a favor de la PNL.

"El model d'Estat està en dubte no només per les forces polítiques republicanes, sinó per bona part de la ciutadania", sostenen des de MÉS, el diputat de la qual ha apuntat que la ciutadania "es pronuncia cada vegada més" a favor d'un debat públic respecte al model d'Estat.

"SENSE ENQUESTES DEL CIS SOBRE LA MONARQUIA DES DE 2015"

La PNL dels ecosoberanistas també insta al fet que el Govern central recuperi les enquestes del CIS respecte la monarquia, qüestió sobre la qual no es pregunta a la ciutadania des de 2015, segons ha afirmat Ferrà.

"És curiós que això ocorri quan diferents enquestes d'empreses demoscòpiques han observat la deriva de la monarquia", ha comentat el diputat. En aquest sentit, Ferrà ha qualificat de "situació esperpèntica" la de la Família Real avui dia.

"És una situació esperpèntica, hem passat de tenir dos reis a tenir quatre, ens trobem al moment més feble de la monarquia", ha considerat.

PNL PER DESPENALITZAR DELICTES D'INJÚRIES I CALÚMNIES

Des de MÉS sostenen que la Casa Real hauria de renunciar al Palau de Marivent i que el cap d'Estat, "ja sigui un president de la República o un monarca, ha de rebre el mateix tracte que el president d'un Govern d'una comunitat autònoma".

Així mateix, Ferrà ha avançat que el grup parlamentari que representa registrarà "pròximament" una PNL en la qual demanaran la despenalització dels delictes d'injúries i calúmnies contra la Corona.

"No entenem la divinització d'una institució com la Corona o que no pugui estar subjecta a crítica, és necessari incidir que la crítica a la Corona s'ha de veure amb normalitat i igualtat de tracte", ha defensat Ferrà.

Per la seva banda, el diputat de MÉS Joan Mas ha retret que el Rei "no es posicioni" en qüestions com la crisi climàtica, l'accés a l'habitatge, la pobresa infantil o la corrupció "però sí" el 3 d'octubre de 2017.

"El 3 d'octubre de 2017 el Rei va fer un discurs incendiari per defensar la violència policial que es va viure a Catalunya i contra la ciutadania que va anar a votar l'1 d'octubre", ha censurat Mas.