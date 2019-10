2 de octubre de 2019

MÉS per Menorca exigeix que el Consell de Govern aprovi el divendres l'Oficina de Drets Lingüístics

MENORCA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Menorca ha exigit aquest dimecres que el Consell de Govern aprovi aquest divendres la creació de l'Oficina de Drets Lingüístics amb la finalitat de lluitar contra la discriminació per utilitzar el català, tal com ha assenyalat el diputat de la formació menorquinista Josep Castells.

Castells ha recordat que aquest dimarts, durant el ple del Parlament, va preguntar a la presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre el retard en l'engegada de l'Oficina de Drets Lingüístics.

"La presidenta va contestar que estava en mans del Consell Consultiu, però el termini d'un mes perquè aquest emeti el seu dictamen s'ha esgotat, de manera que no és necessari esperar més per engegar aquest organisme", ha dit el diputat de MÉS per Menorca, basant-se en l'article 24 de la Llei 5/2010, de 16 de juny.

Castells ha afirmat que, segons la normativa, en el cas que el dictamen no tingui caràcter vinculant i hagin transcorregut els terminis establerts sense que s'hi hagi resolt, l'òrgan consultant pot considerar complet el tràmit de la consulta preceptiva i continuar amb la tramitació del procediment".