MÉS proposa explorar la via judicial a partir de novembre per exigir a l'Estat el finançament autonòmic pendent

La diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar ha anunciat que el seu grup proposarà explorar la via judicial, a partir del mes de novembre, per reclamar els 177 milions d'euros pendents del finançament autonòmic a l'Estat, mitjançant una esmena a la Proposició no de Llei (PNL) que defensaran les formacions de PSOE i Podem en el ple del Parlament que se celebrarà aquest dimarts.

En roda de premsa, la formació ha detallat que malgrat que aquesta esmena, votaran a favor de la PNL que presentaran PSOE i Podem. A més, MÉS també defensarà una altra esmena a aquesta PNL en la qual sol·licitaran que el Parlament insti, de forma "més contundent", a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que compleixi el seu compromís adquirit en 2018, quan es va comprometre a fer efectiu el pagament dels 177 milions pendents, abans d'acabar l'any 2019.