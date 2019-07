23 de juliol de 2019

MÉS proposa instar el Govern a "revisar la fiscalitat" que s'aplica sobre els 'fons voltors'

El portaveu de MÉS per Malloca al Parlament, Miquel Ensenyat, i el diputat Joan Mas 'Collet', en roda de premsa al Parlament

El portaveu de MÉS per Malloca al Parlament, Miquel Ensenyat, i el diputat Joan Mas 'Collet', en roda de premsa al Parlament EUROPA PRESS

PALMA DE MALLORCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grup parlamentari de MÉS per Mallorca ha registrat aquest dimarts a la Càmera balear una Proposició No de Llei (PNL) per garantir "l'accés assequible a l'habitatge públic" i en la qual es proposa, entre altres mesures, instar el Govern a "revisar la fiscalitat" que s'aplica sobre les "especuladores" Societats Cotitzades anònimes d'inversió al mercat immobiliari (Socimis) i els 'fons voltors'.

En aquest sentit, el diputat de MÉS per Mallorca, Joan Mas 'Collet', ha explicat en roda de premsa que, actualment, aquestes societats estan exemptes del pagament de l'impost de societats amb una bonificació del 95 per cent de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

((Hi haurà ampliació))