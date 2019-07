23 de juliol de 2019

MÉS proposa instar el Govern a "revisar la fiscalitat" que s'aplica sobre els 'fons voltors'

El portaveu de MÉS per Mallorca en el Parlament, Miquel Ensenyat, i el diputat Joan Mas 'Collet' en roda de premsa EUROPA PRESS

PALMA DE MALLORCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grup parlamentari de MÉS per Mallorca ha registrat aquest dimarts a la Càmera balear una Proposició No de Llei (PNL) per garantir l'"accés assequible a l'habitatge públic" i en la qual es proposa, entre altres mesures, instar el Govern a "revisar la fiscalitat" que s'aplica sobre les "especuladores" Societats Cotitzades anònimes d'inversió al mercat immobiliari (Socimis) i els 'fons voltors'.

En aquest sentit, el diputat de MÉS per Mallorca, Joan Mas 'Collet', ha explicat en roda de premsa que, actualment, aquestes societats estan exemptes del pagament de l'impost de societats amb una bonificació del 95 per cent de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Més concretament, el portaveu de MÉS per Mallorca en el Parlament, Miquel Ensenyat, ha determinat que els beneficis fiscals d'aquest model van ser l'any passat de 12.662 milions d'euros, una xifra "del tot desproporcionada" si es compara amb el pressupost, també de 2018, l'Estat en matèria d'habitatge, un total de 500 milions d'euros.

En aquest sentit, Ensenyat ha considerat que, mentre que l'habitatge públic constitueix una de les principals garanties de l'Estat de Benestar, "durant molt temps les Administracions han mirat cap a un altre costat". "La provisió d'habitatges no ha d'entendre's com una qüestió de mercat sinó que constitueix un tema cabdal on les Administracions han d'intervenir", ha afegit.

En aquest sentit, ha censurat la subhasta de la caserna d'artilleria de Son Busquets i ha considerat que l'Estat "al·ludeix la funció social que fa referència al dret a disposar d'un habitatge digne i adequat", ja que havia projectat en solar un parc d'habitatges socials.

També ha sostingut que "crida especialment l'atenció" la decisió del Tribunal de Comptes "que ha revocat la condemna de la exalcaldessa de Madrid Ana Botella i al seu equip de govern per la venda de 18 promocions d'habitatge públic a un fons 'voltor".

"Per evitar que un futur l'especulació, utilitzada per determinats partits, torni a repetir-se fa falta augmentar el parc d'habitatges públics i alhora, brindar-los d'especulació de mercat. Solament així podrà detenir-se la situació d'emergència habitacional existent a Balears i en l'Estat", ha argumentat Ensenyat.

A BALEARS HI HAURÀ 80.000 PERSONES MÉS EN ELS PROPERS 14 ANYS

De fet, a Balears, segons ha especificat Ensenyat, l'Informe d'Emergència Habitacional de l'Observatori DESC, les projeccions demogràfiques apunten a una tendència d'increment en 80.000 persones més en els propers 15 anys, així com l'augment del 40 per cent del preu del lloguer en els últims 6 anys. "Urgeix no demorar ni dificultar per part de les Administracions la creació d'habitatge social assequible", ha afegit.

"Queda clar que l'Estat necessita noves normes en matèria d'habitatge, però mentre s'aconsegueixen aquests canvis, és necessària una actuació urgent que permeti l'accés a l'habitatge amb unes mínimes garanties per a les persones i que no caiguin en mans de les societats especuladores com són els Socimis", ha afegit Ensenyat.

En referència a altres mesures de la PNL, en relació a les partides destinades a habitatge, des de MÉS han proposat "fer les modificacions necessàries" perquè el superàvit pressupostari i el consegüent romanent de tresoreria municipal puguin destinar-se a finançar programes d'habitatge públic accessible, "mitjançant la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera".

"La política d'habitatge ha d'implicar als diferents estaments de l'administració i per això és necessari dotar els ajuntaments dels recursos per poder participar de manera directa", ha explicat.

D'altra banda, la proposta de MÉS per Mallorca també contempla instar en el Govern de l'Estat a "articular les mesures necessàries per poder aplicar una major penalització de les accions delictives d'assetjament immobiliari".