MÉS vol que el Parlament reprovi les declaracions d'Ábalos sobre el descompte de resident

El portaveu de MÉS per Mallorca en el Parlament, Miquel Ensenyat. MÉS - ARCHIVO

MÉS per Mallorca ha registrat una iniciativa en el Parlament amb l'objectiu que aquest reprovi les declaracions del ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, en les quals posa en qüestió, segons els ecosobiranistes, "el dret de tots els residents" de Balears "a la compensació" de la insularitat en relació amb el 75% de descompte aeri.

En una intervenció al Congrés, Ábalos va vincular el nivell de renda amb l'ús del descompte de resident i va explicar que s'està creuant dades amb Hisenda sobre el nombre de viatges i la renda dels ciutadans amb descompte per determinar "els qui es beneficien" i "quantes vegades", perquè no siguin "massa els mateixos".

Davant això, la proposició no de llei (PNL) de MÉS també demana que s'insti al Ministeri de Foment a implantar instruments efectius per "posar fre" a l'increment de preus de bitllets d'avió entre les illes I el territori peninsular "incloent la possible implantació de la tarifa plana".

També demanen que l'Executiu central desenvolupi de "forma urgent" el Règim Especial de Balears (REB) en tots els seus aspectes pendents, descompte marítim, inversions i règim fiscal.

La iniciativa també insta al fet que es posi aquesta PNL en coneixement de l'Agencia de Protecció de Dades perquè iniciï, si escau, una investigació en relació "a un ús no autoritzat de les dades de renda dels residents".