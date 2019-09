17 de setembre de 2019

Mesquida pregunta al Govern central sobre les actuacions per reduir les infraccions penals a Balears

PALMA DE MALLORCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputat de Ciutadans (Cs) Joan Mesquida ha registrat al Congrés dels Diputats una pregunta al Govern central sobre les actuacions de l'Executiu orientades a reduir la taxa d'infraccions penals que es registren a Balears.

En un comunicat, Mesquida ha recordat que l'últim balanç de criminalitat del segon trimestre de 2019 del Ministeri de l'Interior detalla que Balears registra la major taxa de criminalitat a Espanya.

"Segons l'informe d'Interior, Balears ha registrat durant els últims 12 mesos 68,4 infraccions penals per cada 1.000 habitants censats, col·locant-se així molt per sobre de la mitjana nacional la qual se situa en 64 infraccions per cada 1.000 habitants", ha alertat Mesquida, qui ha denunciat que "la taxa de criminalitat a Balears ha pujat més de tres punts en l'últim any".

Així mateix, el diputat de Cs al Congrés ha explicat que "en aquest primer semestre de l'any 2019, els delictes han augmentat un 11,3 per cent respecte a les dades registrades en el primer semestre del passat any 2018".

Mesquida ha preguntat a Interior si pensa reforçar la dotació de mitjans personals i materials en la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en Balears per reduir l'actual taxa d'infraccions penals.

"Respecte a les infraccions que més han augmentat aquests últims mesos, destaquen les temptatives d'homicidis dolosos, els delictes contra la llibertat sexual i els segrestos", ha indicat el diputat de la formació taronja, qui ha qualificat de "molt preocupants" les dades.