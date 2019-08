La militància d'EUIB accepta l'oferta de Podem consistent en càrrecs en el Govern, el Consell i Cort

Podem va oferir a EUIB la direcció general de Consum i la direcció insular de Promoció Sociocultural, a més d'un assessor a Cort

PALMA DE MALLORCA, 1 Ag. (EUROPA PRESS) -

La militància d'Esquerra Unida (EUIB) ha acceptat --amb un 75,2 per cent dels vots a favor, un 17,7 per cent en contra i un 7,1 per cent d'abstenció-- l'oferta de Podem consistent en àrees de govern en el Govern, en el Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Palma.

La formació els va oferir la Direcció general de Consum, la direcció insular de Promoció Sociocultural del Consell de Mallorca i un assessor a Cort, per la qual cosa l'EUIB va decidir el dissabte en assemblea romandre en la coalició Unides Podem a Balears.

Segons han informat des d'EUIB en una nota de premsa, està previst que aquest dijous a la tarda la Comissió Cordinadora d'Esquerra Unida de les Illes es reuneixi per escollir a les persones que ocuparan els diferents llocs en les institucions.

Cal recordar que entre 80 i 90 persones van participar aquest dissabte a l'assemblea d'EUIB, una cita que es va allargar quatre hores i en la qual les bases del partit van decidir romandre en la coalició Unides Podem, marca amb la qual la confluència entre Podem i EUIB va concórrer a les eleccions autonòmiques.

Segons va explicar el coordinador d'EUIB a Balears, Juanjo Martínez, a Europa Press, la decisió va demostrar la "voluntat" de mantenir l'aliança entre tots dos partits i es va basar que Podem "està disposat a cedir" a EUIB espais de decisió i de participació en l'Executiu autonòmic i en el Consell de Mallorca.