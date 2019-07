3 de juliol de 2019

Miquel Mir assegura que no se sent "conseller de rebot" sinó "part d'una solució"

El conseller de Medi Ambient iT erritori, Miquel Mir, atén els mitjans.

PALMA DE MALLORCA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nou conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha manifestat aquest dimecres que no se sent "conseller de rebot" sinó "part d'una equació" i d'una "solució", en referència a l'ocorregut dins de MÉS per Mallorca.

El nou conseller ha expressat que sent la "responsabilitat d'estar a l'altura" i ha confiat que després del debat intern del partit es posi "punt i seguit" per "seguir pensant en el projecte de MÉS, que és extremadament necessari i important".

Per a Mir, MÉS "ha estat un valor impagable i indiscutible a l'antic Govern" i ha aportat iniciatives "que han ajudat a marcar el perfil" de l'Executiu, especialment en temes mediambientals i de sostenibilitat.

Per això, el conseller s'ha mostrat convençut que la formació ecosobiranista contribuirà a que l'Executiu autonòmic "sigui un Govern dins dels temps moderns".

D'altra banda, Mir ha expressat la seva convicció en què la Llei de Residus aprovada la passada legislatura compleix "amb totes les prescripcions normatives i competencials", després que el Govern central alertés sobre una possible inconstitucionalitat d'alguns articles. El conseller ha avançat que defensarà davant Madrid que es tracta d'una llei pionera" que s'avança a les directrius europees.

Igualment, ha apuntat que entre els seus reptes per a la legislatura que comença figura impulsar polítiques que "ajudin a establir límits" als espais naturals protegits i quant a la pressió humana.