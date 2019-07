Mir diu que el seu equip "no està configurat encara" i comenta que Mateu Morro és "lliure" de temptejar altres opcions

PALMA DE MALLORCA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nou conseller de Medi ambient i Territori, Miquel Mir (MÉS per Mallorca), ha manifestat que el seu equip "no està configurat encara" i ha comentat, sobre la possibilitat que Mateu Morro -antic assessor de Vicenç Vidal a la passada legislatura- sigui un fitxatge de Mae de la Concha (Podem) en la cartera d'Agricultura i Pesca, que "tothom és lliure de temptejar, acceptar o rebutjar on vol anar".

Així s'ha expressat el doctor en Geografia i professor associat de la UIB, Miquel Mir, davant les preguntes dels periodistes sobre l'organigrama del seu equip, i la possibilitat que Morro segueixi amb el mateix equip humà amb el qual va treballar la passada legislatura. "Són decisions personals que cadascun ha de prendre sobre la seva pròpia consciència. Encara que hi hagi rumors o notícies en mitjans, no em pertoca a mi pronunciar-me sobre aquest tema", ha dit.

Respecte a l'inici de la seva nova etapa com a conseller, Mir ha expressat que comença un repte que els tindrà "il·lusionats a tots". Les línies de treball seran "de nou, seguir potenciant que les Illes segueixin sent un exemple respecte a la conservació del mitjà natural i dels espais protegits", ha explicat el nou conseller.

"Haurem de començar a parlar de límits. Les illes tenen un valor indiscutible. Seguirem potenciant polítiques ambientals i fer unes illes ecològiques i sobiranes", ha argumentat Mir a l'hora de parlar del full de ruta de la seva cartera.

En referència al seu company de partit i antic cap a Medi Ambient, Agricultura i Pesca en la passada legislatura, Vicenç Vidal, Mir ha explicat que aquest "va confiar en ell", fet que ha permès que ell pogués formar part d'un equip "ambiciós que ha permès posar Balears al capdavant de les polítiques ambientals en l'àmbit estatal i europeu.

"Solament tinc paraules d'agraïment i satisfacció per substituir la figura de Vidal, una figura que no dubto que marcarà la història de les polítiques mediambientals", ha conclòs Mir.

Per la seva banda, l'exconseller Vicenç Vidal ha explicat que Mir "és la millor opció" per a aquest càrrec, ja que aquest ha estat "clau" en certes actuacions de l'antiga conselleria, com el Decret de Posidònia o l'extensió del Parc Nacional de Cabrera. "Em dóna una gran tranquil·litat que ell formi part d'aquest equip", ha expressat Vidal.