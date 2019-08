12 de agost de 2019

Mor Jose Antonio Soro, cap del servei de Cirurgia de Son Dureta durant 40 anys

PALMA DE MALLORCA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El metge José Antonio Soro, que fou el cap del servei de Cirurgia de l'Hospital Són Dureta durant 40 anys i medalla al Mèrit Col·legial del Col·legi de Metges de Balears, ha mort als 81 anys a la seva ciutat natal, Alacant.

Segons han recordat des del Col·legi de Metges, Soro va ser cap del Departament de Cirurgia de Son Dureta i cap de Servei de Cirurgia General i Cirurgia de l'Aparell Digestiu des de 1977 fins a l'any 2008.

Soro va emprendre la seva carrera professional als anys 60, a l'Hospital Clínic de Sant Carlos a Madrid on va desenvolupar una funció assistencial i va treballar com a professor adjunt de Patologia i Clínica Quirúrgica del Cos Nacional de Professors de la Universitat Complutense de Madrid. En 1977 va recalar a Son Dureta, on va assumir la responsabilitat d'organitzar el departament de cirurgia de l'hospital.

Des de finals dels 70 fins al 1982, va ser director mèdic de Son Dureta. Soro va ser un dels impulsors de la creació i transformació de l'Escola d'ATS a Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital Són Dureta, i va ser el seu primer director.

Com a cap de departament va crear els serveis de Cirurgia Vascular, Neurocirurgia i les unitats de Cirurgia Maxil·lofacial i Cirurgia Plàstica de Son Dureta.