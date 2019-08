12 de agost de 2019

El museu modernista Can Prunera acull aquest divendres l'exposició de l'artista mallorquí Pep Guerrero

El museu modernista Can Prunera acollirà aquest divendres a les 19.00 hores l'exposició de l'artista solleric Pep Guerrero titulada 'D'orient a occident. De l'antiguitat als nostres dies', segons ha informat l'organització en una nota de premsa.

Segons han assenyalat, Guerrero es decanta per "transformar objectes per provocar algun tipus de reacció o interès en l'espectador" i, en aquesta mostra en concret s'ha creat una "atmosfera museística", "on sembla que el seu estil ha estat sempre present, tant en les ceràmiques trobades a les ruïnes de Pompeya, com als tapissos romàntics del segle XVIII fins a arribar a l'Estàtua de la Llibertat".

Amb aquesta mostra, Can Prunera vol celebrar el 10º aniversari del museu, que anirà acompanyat de diferents actes que es perllongaran fins a finals de setembre.

En la mateixa inauguració, segons han indicat, es presentarà el catàleg de l'exposició.