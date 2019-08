2 de agost de 2019

La naviliera Baleària rebrà 730.000 euros del Govern pels descomptes de resident

El Consell de Govern ha aprovat l'autorització al conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, per tramitar l'expedient de pagament d'un total de 729.098,10 euros a l'empresa Baleària Eurolíneas Marítimes, SA, pels descomptes en el preu dels bitllets del servei regular de transport marítim de les línies entre Eivissa i Formentera, Eivissa i Palma, Alcúdia i Ciutadella, i Formentera i Palma, per als residents a les Illes, corresponents al primer trimestre de 2019.

Segons ha explicat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa, en aquest cas, ha estat necessària l'autorització del Consell perquè l'expedient de despesa és de quantia superior a 500.000 euros i, en el cas de les altres empreses que cobreixen trajectes entre les illes, s'ha pogut fer la compensació directament.

Durant el primer trimestre de 2019 s'ha abonat un total d'1.080.000 euros en concepte de compensació del descompte de resident que s'aplica en els trajectes entre illes a quatre de les cinc empreses que cobreixen aquest servei. El total abonat a les companyies en 2018 va ser de 8,7 milions d'euros.

Cal recordar que el Govern abona el 25 per cent del descompte del 75 per cent entre illes de residents perquè l'Estat assumeix solament el 50 per cent (en transport aeri, assumeix el total del 75 per cent). En el cas dels trajectes entre Eivissa i Formentera, el Govern assumeix el 39 per cent.