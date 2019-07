4 de juliol de 2019

Negueruela defensa la "solvència" d'Yllanes i destaca la seva "llarga trajectòria professional"

PALMA DE MALLORCA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, ha defensat aquest dijous la "solvència" del nou conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, que ha rebut part de les seves competències, i ha destacat la seva "llarga trajectòria professional".

Així s'ha expressat el conseller a preguntes dels mitjans durant l'acte en el qual Negueruela ha rebut la cartera de Turisme de l'ex-vicepresidenta i exconsellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets.

Cal recordar que aquest dimecres, la presidenta de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), Carmen Planas, va expressar la seva "preocupació" per la distribució d'àrees de govern entre els diferents partits del pacte i el seu impacte sobre la "eficiència i eficàcia" en l'acció de govern.

Negueruela ha subratllat que Yllanes "és una persona de màxima solvència, com ha demostrat en tots els llocs que ha ocupat", i s'ha mostrat convençut que el vicepresident "s'entendrà" amb els diferents sectors i treballarà amb ells.

"No cal tenir reticències a ningú, cal treballar, asseure's i dialogar, i després cadascun farà les valoracions que hagin de fer", ha postil·lat. A més, ha expressat que no creu que hi hagi "reticències" i "si algun pot tenir alguna, se li buidarà molt ràpid" pel "tarannà del vicepresident".

D'altra banda, Negueruela ha rebutjat que sigui el conseller amb més pes en el Govern sinó que totes les Consellerias "són crucials i necessàries".

En relació a la seva línia de treball, el conseller ha insistit a assenyalar que desenvoluparan els acords pactats entre PSIB, MÉS i Podem "com estan contemplats", i que donarà "continuïtat" al treball realitzat els últims anys. Negueruela ha declarat que les polítiques en turisme s'han "consolidat" i són "estables" i ha ressaltat "assoliments com l'impost de turisme sostenible".

BUSQUETS, SATISFETA PERQUÈ "AIXÒ CONTINUA"

Per la seva banda, l'exvicepresidenta i consellera de Turisme, Bel Busquets, ha expressat la seva "satisfacció" per haver pogut "tornar a signar" uns acords de governabilitat". "Això continua", ha expressat.

L'exconsellera ha remarcat que l'impost turístic "ha vingut per quedar-se" i ha recordat que fins al 20 d'agost les administracions poden presentar projectes per 110 milions que es "van deixar preparats". També ha celebrat que continuarà l'estratègia 'Better in winter' i que s'abordarà el turisme incívic.

El traspàs de la cartera de turisme ha tingut lloc a les 10.30 hores a la seu de l'antiga Conselleria d'Innovació, Investigació i Turisme, al carrer Montenegro.

FAMILIARITZAR-SE AMB LES SEUS, EL PRIMER QUE FARÀ YLLANES

Una hora abans es duia a terme el traspàs de cartera de Negueruela al vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, a la seu de l'antiga Conselleria de Treball, comerç i Indústria, al Polígon de Son Castelló.

En declaracions als mitjans, Yllanes ha informat que el primer que farà com a conseller és familiaritzar-se amb les diferents seus de la Conselleria, repartides per Palma, per conèixer físicament la institució i a les persones amb les quals treballarà. Igual que Negueruela, Yllanes ha incidit que desenvoluparà els acords de govern pactats entre PSIB, MÉS i Podem.