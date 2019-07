22 de juliol de 2019

Negueruela diu que canviarà la normativa per combatre el turisme d'excessos a Calvià

PALMA DE MALLORCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha assegurat aquest dilluns que el Govern canviarà la normativa per "combatre el turisme d'excessos" en el municipi mallorquí de Calvià.

Així ho ha indicat Negueruela en declaracions als mitjans després de reunir-se amb l'alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez, qui ha explicat que crearan un marc normatiu entre les dues administracions per "frenar d'una forma més eficaç" el turisme d'excessos que danya la imatge del municipi i anar cap a un turisme de qualitat.

"Aquest marc ens hauria de permetre un control de les ofertes agressives d'alcohol per evitar aquest consum excessiu i donar als nostres visitants, una destinació d'oci però controlat", ha precisat Rodríguez.

D'altra banda, en la primera reunió mantinguda entre les dues administracions en aquesta legislatura, han abordat també la inversió en zones turístiques madures i l'increment de seguretat per part de la Guàrdia Civil per garantir la convivència en el municipi.

Negueruela ha esperat que es conformi un govern a Espanya "el més aviat possible" perquè Govern i Ajuntament de Calvià puguin demanar a Madrid un conjunt d'inversions per incrementar la seguretat. "Era un compromís del Govern d'Espanya i ara esperem que, una vegada hi hagi nou govern, poder escometre aquestes inversions tan necessàries", ha afegit.

A més, el conseller ha assegurat que s'han compromès a reforçar durant determinats caps de setmana de l'estiu incrementar les inspeccions de treball a Magaluf per vetllar per la qualitat de l'ocupació i el dret dels treballadors.