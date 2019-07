25 de juliol de 2019

Negueruela, sobre nous nomenaments en Turisme: "Els estableix la Conselleria, no tenen relació amb Madrid"

PALMA DE MALLORCA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha descartat aquest dijous que els "retards" en el nomenament del nou director general de Turisme i del gerent de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (Aetib) tinguin relació amb la situació política estatal.

"Som un Govern format des de fa temps i els nomenaments els estableix la Conselleria, no tenen res a veure amb Madrid", ha assenyalat Negueruela, qui ha avançat que els nous nomenaments es produiran "el més aviat possible", encara que ha descartat que es produeixi en el Consell de Govern d'aquest divendres.

En aquest sentit, ha llançat un missatge de "tranquil·litat" en recordar que "sí que hi ha" un director general de turisme en funcions, en referència a Toni Sansó. "Manté les seves funcions i exerceix el seu treball perquè no hi hagi aturades", ha afegit el conseller.

Demanat per si l'Executiu s'està trobant amb "problemes" per fitxar perfils en direccions generals a causa de les diferències de les remuneracions en comparació a les del sector privat, Negueruela ha assenyalat que "no és el problema" en aquest cas, malgrat considerar que "seria interessant obrir un debat" sobre aquest tema.

"MARC COMÚ" ENTRE GOVERN I CONSELL

El titular de Turisme també s'ha referit al "marc comú" de treball entre el Govern i el Consell de Mallorca amb la fi que la institució insular "defineixi" els seus productes turístics i "optimitzi" els seus recursos.

"Més que discutir sobre els metres d'un estand en una fira turística, caldria discutir sobre allò en el que coincidim", ha apuntat.

Així, el conseller s'ha referit a la necessitat de "cercar una major incidència" al mercat britànic, davant els escenaris que s'obririen després d'una possible sortida del Regne Unit de la Unió Europea.

"El Govern ha de treballar conjuntament amb el Consell per traslladar la màxima tranquil·litat al mercat britànic", ha sostingut.