4 de juliol de 2019

NNGG llança la campanya 'El teu futur no és un joc' per defensar una EBAU única en tota Espanya

Foto del president de NNGG, Diego Gago, i estudiants a la universitat de Valladolid per presentar la campanya a favor d'una EBAU única en tota Espanya. NNGG DEL PP

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Noves Generacions (NNGG) ha presentat aquest dijous la campanya 'El teu futur no és un joc' per reclamar que la prova d'Avaluació de Batxillerat per a Accés a la Universitat (EBAU) sigui única en tot el territori espanyol.

L'organització juvenil, que ha presentat aquesta campanya a Valladolid, considera que existeixen desigualtats en aquesta prova entre les diferents comunitats autònomes perquè cadascuna decideix els continguts de l'EBAU, sense una equiparació de continguts en tota Espanya.

El president de NNGG, Diego Gago, ha afirmat que existeix "una demanda social per solucionar aquest problema", com al seu judici han demostrat les mobilitzacions i recollides de signatures protagonitzades per estudiants els últims mesos.

"Una prova comuna a tota Espanya, amb iguals continguts i realitzada de manera simultània, permetria que els estudiants afrontin l'accés a la Universitat amb igualtat d'oportunitats, independentment del lloc on resideixin, sent un sistema més just i equitatiu", ha afegit.

RECORRERÀ TOTES LES UNIVERSITATS

Gago, que és diputat al Congrés, ha assegurat que el Govern de Pedro Sánchez no vol una EBAU única perquè "perjudica la relació són els seus socis de govern" i per això "es limita a demanar una equiparació en la correcció de la prova".

Amb aquesta campanya, l'organització juvenil del PP recorrerà les universitats de tot el país posant de manifest les desigualtats entre comunitats. El PP ja va presentar una proposició no de llei al Congrés reclamant la implantació d'una prova única.