4 de juliol de 2019

Noguera diu que la UE és "còmplice d'un genocidi" després de l'empresonament de Carola Rackete, capitana 'Sea-Watch 3'

El regidor de Benestar Social i Cultura de l'Ajuntament de Palma, Antoni Noguera, ha considerat aquest dijous que la Unió Europea és "còmplice d'un genocidi" per la "gent que mor" en el Mediterrani, després de l'empresonament de Carola Rackete, capitana del 'Sea-Watch 3'.

"Estan passant coses molt greus i estem deixant morir a gent a les nostres mans. Entre tots hem de denunciar-ho i acusar-ho perquè és molt greu la situació. És obligat aquest comentari", ha sostingut Noguera en declaracions als mitjans.

Cal recordar que el Tribunal d'Itàlia va retirar el dimarts l'arrest domiciliari impost a la capitana del 'Sea-Watch 3', que va ser detinguda després d'entrar en el port de Lampedusa amb un vaixell en el qual anaven prop de 40 migrants rescatats en el Mediterrani.

El jutge va sostenir que Rackete "va actuar per complir el deure portar als migrants a lloc segur", segons va recollir el diari italià 'La Repubblica'.

El ministre d'Interior italià, Matteo Salvini, molt crític amb les accions de Rackete, va lamentar a través del seu compte en Twitter que "per a la Justícia italiana ignorar les lleis i envestir una patrulla de la Guàrdia di Finanza no són motius suficients per anar a la presó".

La capitana del vaixell està acusada de posar en perill la vida de quatre policies que estaven a bord de la patrulla, col·locada per intentar impedir el seu accés al port de Lampedusa a primera hora del dissabte.