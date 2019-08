1 de agost de 2019

El nou sistema per a la ITV del Consell registra gairebé 4.000 cites en un dia

PALMA DE MALLORCA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nou sistema de reserva 'online' per a la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) que va habilitar aquest dimecres el Consell de Mallorca ha registrat un total de 3.953 cites, entre noves reserves i modificacions d'anteriors, en un sol dia.

Segons ha informat el Consell de Mallorca en una nota de premsa, per estacions, les noves cites s'han repartit en 1.441 a l'estació de Palma I, al polígon de Son Castelló; 1.127 a la de Palma II, al polígon de Son Oms; 708 a la d'Inca i 677 a la de Manacor.

El Consell ha engegat aquestes mesures per "tornar a la normalitat" amb el temps d'espera de la ITV, per la qual cosa ha creat un registre obligatori del personal autoritzat en nom dels centres autoritzats i, així, evitar que tant els tallers com els centres autoritzats canviïn les cites.

D'altra banda, també ha limitat el registre de cites virtuals per als centres autoritzats al 10 per cent del volum total de les cites dels quatre centres de la ITV. Amb el nou 'programari' s'han alliberat, 15.293 cites i, d'aquestes, 2.573 són per fer la inspecció aquest mes d'agost.

Cal recordar que la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, va indicar el dilluns que el sistema de cites "tenia un mal ús i necessitava una intervenció", i amb la nova mesura alliberaran del sistema de cites bloquejades i disminuiran, per tant, les llistes d'espera.