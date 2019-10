21 de octubre de 2019

Una nova DANA arriba a Balears i deixarà pluges a les quatre illes fins a finals de mes

PALMA DE MALLORCA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una nova Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) està afectant Balears des d'aquest diumenge a la tarda i deixarà pluges repartides per tot el territori, una situació que es perllongarà possiblement fins a finals de mes, segons la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Com ha explicat a Europa Press la delegada d'Aemet a Balears, María José Guerrero, la DANA va començar aquest diumenge cap a les 17.30 hores amb un front que va donar lloc a algunes precipitacions de forma generalitzada per les quatre Illes.

A Mallorca han caigut fins a 19 litres per metre quadrat (zona Palma-UIB) i a la Serra de Tramuntana entre 16 i 17 l/m2. A Eivissa han caigut entre un i quatre l/m2 i a Menorca entre 9 i 15 l/m2.

Cal destacar que el 112 de Balears ha activat l'Índex de Gravetat 0 per tempestes a totes les illes, segons ha informat el servei al seu compte oficial de Twitter, en un missatge amb el qual demana "precaució".

LES PLUGES S'INTENSIFIQUEN AQUESTA NIT

La situació s'intensificarà aquesta nit. Per a aquest dilluns, l'avís per pluges és groc -precipitació màxima de fins a 20 l/m2 en una hora-, i a les 21.00 hores el nivell de risc passarà a taronja -fins a 40 l/m2 en una hora-. Podrien acumular-se fins a 100 l/m2 en 12 hores.

Aquestes pluges afectaran principalment a Pitiüses i Mallorca, i en el cas de Menorca ho faran amb menys intensitat.

Així, el dimarts serà un dia de ruixats localment forts que poden anar acompanyats de tempesta. El dimecres, la DANA donarà lloc també a ruixats intensos, també amb tempesta, que activaran avisos de risc de nivell groc i taronja en funció de la zona. Igualment, el dijous seguiran les pluges.

TEMPORAL MARÍTIM QUE ENTRARÀ PER MENORCA

Quant al vent, no és destacable per a aquest dilluns però el dimarts Menorca i la part oriental de Mallorca podrien veure's afectades per vents de força 6 -amb ratxes d'entre 40 i 50 quilòmetres per hora-.

Associat a aquest fenomen, el mar tindrà ones d'uns dos metres. El temporal marítim començarà per Menorca i posteriorment s'estendrà per tot Balears. El dimecres seguiran bufant vents forts, amb ones d'entre dos i tres metres.