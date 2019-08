2 de agost de 2019

Una nova línia d'autobús connectarà cada 20 minuts i de manera directa l'Aeroport d'Eivissa i la ciutat

EIVISSA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nova línia d'autobús, Aeroport Express, unirà des d'ara l'Aeroport d'Eivissa amb el centre de la ciutat en 20 minuts, segons ha informat el Consell Insular.

El vicepresident segon i conseller d'Innovació, Transparència, Participació i Transports, Javier Torres, ha presentat la nova línia al costat de responsables de l'Ajuntament de Sant Josep. La nova ruta ha estat possible gràcies a la reducció de parades, entre altres millores.

Segons han informat des del Consell, la línia estarà operativa des de les 07.15 hores, cada 30 minuts entre l'Aeroport i el Port d'Eivissa. El mateix autobús, que trigarà 20 minuts a connectar les dues destinacions, passarà també pels Jutjats per dirigir-se després a l'Aeroport.

"Amb aquesta modificació s'incrementa la qualitat del servei que es fa a l'Aeroport. Hi havia molts retards en l'arribada i sortida dels autobusos amb origen o destinació a un punt sensible i prioritari com és la terminal d'Es Codolar", ha explicat el conseller, qui ha mostrat la seva intenció d'impulsar "totes les millores que siguin possibles".

A més, la creació de la línia ha permès millorar la Línia L10, entre Eivissa i Sant Jordi i amb l'Aeroport, ja que s'afegeixen dues parades més: una en la Residència i centre de dia Can Raspalls i una altra en l'encreuament amb Platja d'en Bossa, una "reclamació dels usuaris de la residència, l'institut o l'escola".

També s'ha ajustat la freqüència del servei i, en comptes de passar cada 20 minuts, els autobusos passaran cada 30, evitant que els usuaris perdin temps en les parades esperant.

Al costat de la nova Aeroport Express, els usuaris de l'Aeroport tindran un autobús cada 15 minuts posat que aniran alternant-se la nova línia i la L10 per donar un servei de "màxima qualitat i eficiència", ha dit el conseller.

SANT JOSEP CELEBRA LA MODIFICACIÓ DE LA LÍNIA

L'Ajuntament de Sant Josep ha celebrat la modificació en la ruta que des d'ara prestarà servei a la Residència i centres educatius de Can Raspalls, recordant que han de donar les gràcies al Consell que "per fi ha atès una demanda dels usuaris que feia més de dos anys s'havia fet arribar a la institució".