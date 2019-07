29 de juliol de 2019

Núria Llorach, nova presidenta de FORTA per al segon semestre de 2019 FORTA

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federació d'Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics (FORTA) ha nomenat nova presidenta de la Federació a Núria Llorach y Boladeras, qui succeeix en el càrrec a Andreu Manresa (EPRTVIB-IB3), qui va estar al capdavant de FORTA durant el primer semestre d'aquest any, segons informa l'associació.

Llorach (Barcelona, 1962) és l'actual vicepresidenta i presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), l'empresa pública que gestiona els canals de Televisió de Catalunya (Tv3, 3/24, Esport3, 33, Super3 i TV3HD), les emissores de Catalunya Ràdio (Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, Catalunya Música i iCat) i els mitjans digitals de la CCMA.

Així mateix, Llorach és llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, ha realitzat un Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) per IESE i ha estat directora executiva de l'Institut Català de les Dones (1990-2000) i membre del Consell Assessor de Televisión Española a Catalunya (1995-1996).

També ha estat vicepresidenta de la Taula del Consell Nacional de Dones de Catalunya, òrgan consultiu especial de Nacions Unides (1989-2000), membre del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (2000-2008) i presidenta del Fòrum d'Entitats de Persones Usuàries de l'Audiovisual.

La gestió realitzada per Manresa a FORTA ha estat valorada de manera positiva per la Junta General, que ha destacat el seu compromís a l'hora de defensar els interessos de la Federació i ha donat la benvinguda a Llorach com a nova presidenta que estarà al capdavant de l'entitat al llarg d'aquest segon semestre de 2019.