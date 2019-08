19 de agost de 2019

Open Arms acusa Carmen Calvo de "tergiversar la realitat" en afirmar que van poder desembarcar a Malta

PALMA DE MALLORCA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director d'Open Arms Itàlia, Ricardo Gatti, ha acusat aquest dilluns a la vicepresidenta del Govern d'Espanya en funcions, Carmen Calvo, de "tergiversar la realitat" en afirmar que el vaixell de l'ONG "va poder haver entrat a Malta" per desembarcar als migrants però que "no va voler" i que es van dirigir cap a Itàlia.

En declaracions a Europa Press, el representant d'Open Arms ha negat aquestes afirmacions de Calvo i ha assegurat que va haver-hi un intent de traslladar a 39 persones a un patruller maltès. Es tractava persones recollides en l'últim rescat en zona SAR ('Search and Rescue'), quan el vaixell ja tenia altres 121 migrants que feia dies que eren a bord.

Segons la versió de l'ONG, quan s'estaven preparant per al transbord, va haver-hi nerviosisme entre els rescatats que portaven més dies en la nau, que no entenien per què el grup que acabava d'arribar podia desembarcar i ells havien de quedar-se a bord. Això va desencadenar una situació tensa i violenta, amb episodis d'autolesions entre els rescatats, que va provocar que s'avortés l'operació, segons ha explicat Gatti.

Per això, el director d'Open Arms Itàlia ha demanat "que no es tergiversi la realitat" per "intentar culpar l'ONG, un gest que considera "vulgar" i de "baixesa política i falta de respecte a les institucions".

NO VEUEN VIABLE DESEMBARCAR A PALMA O MAÓ

D'altra banda, el director d'Open Arms Itàlia ha insistit que desembarcar a Palma o Maó no és viable perquè no es donen les "condicions de seguretat" necessàries per cobrir el trajecte, que implicaria més de dos dies de viatge. Per Gatti, les "solucions d'Espanya" són "ridícules" i "denoten falta d'intenció" per part del Govern.

"Ha de morir gent a bord, a 800 metres de la costa?", s'ha preguntat Gatti, que ha apuntat a la possibilitat que s'estiguin cometent "crims contra la humanitat" per part d'Itàlia.

El representant d'Open Arms ha puntualitzat que sí que podrien valorar desembarcar en Balears si Espanya destinés un vaixell, si bé a priori no li sembla una solució òptima, donat que implicaria haver d'esperar diversos dies l'arribada del buc i més dies de travessia fins a les Illes, a més de realitzar el transbord en aigües territorials italianes. Segons Gatti, els psicòlegs que col·laboren amb l'ONG sostenen que la situació al vaixell "és una bomba de rellotgeria".

Així mateix, Open Arms creu que existeix un acord entre els Governs d'Itàlia i Espanya per desembarcar als migrants a Mallorca, perquè veuen "estrany" que "després de 18 dies de silenci" es posessin "d'acord" i oferissin una solució. Gatti ha alertat de la crisi institucional" que al seu judici està creant el ministre d'interior italià, Matteo Salvini, i ha retret al Govern espanyol que permeti que "comandi" un govern "d'extrema dreta que menysprea la vida de les persones".

ESCRITS A ACNUR I LA FISCALIA ITALIANA

Gatti ha remarcat també que han organitzat una oficina a bord del vaixell per tramitar les peticions d'asil i que s'han enviat escrits a l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (Acnur) i a la Fiscalia italiana.

El director d'Open Arms Itàlia ha subratllat que són "una petita ONG" amb "recursos limitats" si bé "el més greu" en aquest moment no són les manques materials sinó l'estat de salut dels migrants rescatats, per la qual cosa l'evacuació és "urgent", ha reiterat. Actualment, en el vaixell queden 107 persones rescatades més 19 membres de la tripulació.

Aquest diumenge, el Govern i el Govern balear van acordar oferir als responsables de l'Open Arms els ports de Palma i de Maó en ser els més ports espanyols més propers en la ruta del buc, després que l'ONG descartés desembarcar a Algesires (Cadis), a sis dies de la seva ubicació actual.

Aquest dilluns, la Comissió Europea ha assegurat que està preparada per coordinar la distribució dels migrants que estan a bord del vaixell Open Arms, tal com ha sol·licitat el Govern espanyol, una vegada que tingui lloc el desembarcament, encara que ha preferit no pronunciar-se sobre quin és el millor port per a això.