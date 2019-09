12 de setembre de 2019

El pacient amb listeriosis de Balears havia consumit productes de carn procedents d'Andalusia

PALMA DE MALLORCA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pacient amb listeriosis detectat a Balears havia consumit productes de carn procedents d'Andalusia, segons ha informat aquest dijous la clínica privada en la qual es troba ingressat, que ha precisat que encara no s'ha confirmat mitjançant analítiques que es tracti del mateix brot que s'investiga a Andalusia.

Es tracta d'un pacient inmunodeprimit per una altra patologia prèvia i aliena a la listeriosis, que va acudir al servei d'Urgències d'Hospital Juaneda Miramar afligit d'un quadre de febre, vòmits i dificultats per a la ingesta.

El seu estat i la persistència de la febre van fer sospitar que no es tractava d'un cas normal de gastroenteritis. El pacient va ser inicialment aïllat en tractar-se d'un malalt inmunodeprimit.

El mateix dia de l'entrada en urgències, es va realitzar un hemocultiu en laboratori. "Quan ens envien els hemocultius els introduïm en un analitzador que els incuba i dóna un senyal d'alarma quan detecta bacteris", la farmacèutica especialista en Microbiologia de Juaneda, Susanna Escobar.

Després que l'anàlisi donés positiu, es va sembrar en plaques de cultiu per identificar el germen. El sistema de la clínica dóna la identificació microbiana i un antibiograma, és a dir, una bateria d'antibiòtics que serien eficaços per detenir la infecció.

A causa que la listeriosis és una malaltia de la llista de declaració obligatòria, es va enviar la mostra al Laboratori de Microbiologia de l'Hospital de Son Espases, que va confirmar la presència de listeria. Seguidament es va notificar a la Conselleria de Salut seguint amb els protocols establerts.

Per esbrinar si el pacient va ser infectat amb gèrmens procedents de les empreses de carn investigades a Andalusia, s'ha enviat la mostra al Centre Nacional de Microbiologia de Majadahonda.

EL PACIENT ESTÀ EN OBSERVACIÓ EN PLANTA

El pacient ja està en tractament i en observació en planta, amb pronòstic reservat. Com ha explicat la mèdic internista de Juaneda Nuria Ribas, aquesta infecció "sol ser més greu en pacients inmunodeprimits, als quals també pot afectar amb més freqüència".

Es tracta d'una infecció alimentària que no és contagiosa i solament es contreu per la ingesta d'aliments infectats o el contacte amb algun animal portador. En persones amb les defenses en estat òptim i amb un sistema immunològic en bona situació "sol passar desapercebuda o cursar com una gastroenteritis sense més complicacions", ha indicat la doctora.

La Conselleria de Salut, que va informar aquest dimecres de la confirmació del cas, havia alertat fa dies de la localització a Palma de dos enviaments de productes de 'Sabores de Paterna'. Un dels establiments, del carrer Blanquerna, va tancar al públic fa temps. L'altre enviament corresponia a un particular que va adquirir els productes per a consum propi fa un any.