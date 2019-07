7 de juliol de 2019

El Parlament celebra dijous que ve 11 de juliol la sessió d'obertura de la X legislatura

PALMA DE MALLORCA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlament balear celebrarà dijous que ve, 11 de juliol, a les 10.00 hores la sessió solemne d'obertura de la X legislatura que s'iniciarà amb el jurament o la promesa dels nous diputats i continuarà amb un discurs institucional del president de la Càmera, Vicenç Thomàs.

Avançada la sessió, si és el cas, el Ple procedirà a la ratificació dels candidats proposats pels grups parlamentaris com a senadors que han de representar la Comunitat en la Cambra alta.

Una vegada finalitzada la sessió plenària, el Parlament procedirà a la constitució de les comissions parlamentàries i també es constituirà la Diputació Permanent, l'òrgan que té la funció de vetllar pel poder de la Càmera quan aquest no es trobi reunit, hagi estat dissolt o hagi expirat el mandat.

Les eleccions autonòmiques del passat 26 de maig van donar 19 escons al PSIB-PSOE, 16 al PP, cinc a Ciudadanos, sis a Unides Podem, quatre a MÉS per Mallorca, dos a MÉS per Menorca, tres al PI, tres a Vox --que per primera vegada en la història entra en el Parlament--, i un a Gent x Formentera, del total dels 59 escons.

Cal recordar que en la passada legislatura, els diputats del PSIB-PSOE que van obtenir càrrecs de responsabilitat en el Govern van abandonar la seva cadira en l'hemicicle per deixar pas als següents a la llista, a excepció de Pilar Costa.

En aquesta legislatura, que és a punt de començar, el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela; la consellera de Salut, Patrícia Gómez; el d'Educació, Martí March; la d'Administracions Públiques, Isabel Castro, i el de Mobilitat, Marc Pons van renunciar el passat 5 de juliol a la seva acta de diputats.

Si escau, els nous que els substituiran són Beatriz Gamundí, Juli Dalmau, Pilar Sansó, Ares Fernández i Maria Antònia Truyols.

Tampoc formaran part de l'hemicicle la militant de MÉS per Mallorca i consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, qui serà substituïda per Joan Más 'Collet'; ni el vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes, d'Unides Podem.

En el cas de Fina Santiago, va ser ella mateixa qui ho va anunciar en el seu perfil de Facebook, justificant que l'acció es devia a "no tenir dos càrrecs remunerats". "Per descomptat que deixaré el càrrec de diputada. És un acord de partit, encara que no estigui reglamentat. Deixaré l'acta per no tenir dos càrrecs remunerats i per enfortir el grup parlamentari", va escriure a la xarxa social.

D'altra banda, Mae de la Concha, que ha obtingut el càrrec de consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, no estarà en l'hemicicle excepte quan sigui interpel·lada per algun diputat, ja que no anava en les llistes del Parlament.

PUJADA DE SOU D'UN 2,25% RESPECTE A l'ANY PASSAT

Segons la informació disponible a la pàgina del Parlament, el 2018 les retribucions dels diputats anaven dels 53.536 euros bruts anuals (diputats sense més càrrecs i amb dedicació exclusiva) als 70.347 euros bruts anuals (el president del Parlament).

Dins d'aquesta forqueta, també existeixen diferents nivells de retribució per a la resta de membres de la Taula, els qui ostentin càrrecs de portaveu titulars i suplents dels grups parlamentaris i els portaveus en cada comissió permanent.

No obstant això, en la sessió de la Taula del 16 de gener de 2019 va quedar ratificada la pujada salarial per a diputats corresponent a aquest any. Segons el Parlament, no es va produir cap votació, sinó que l'acta recull que es va donar per aprovat.

En concret, es va aprovar una pujada de sou del 2,25 per cent als diputats autonòmics, funcionaris i personal eventual, alguna cosa que va suscitar polèmica en els mitjans balears, ja que la 'popular' Marga Prohens va acusar el president del Parlament, Baltasar Picornell, d'haver proposat la pujada, un fet que més tard el Parlament va desmentir.