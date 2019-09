El Parlament censura a Montero per utilitzar els 177 milions com a "arma política"

PALMA DE MALLORCA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha censurat aquest dimarts la manera d'actuar de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per utilitzar els 177 milions d'euros que l'Estat deu a Balears en concepte d'avançament del sistema de finançament i de liquidació de la recaptació de l'IVA com a "arma política al servei d'interessos espuris".

La iniciativa, una proposició no de llei (PNL) presentada per MÉS per Menorca, ha estat aprovada. El primer punt, que demana una solució immediata al bloqueig dels 177 milions, ha estat aprovat amb 46 vots a favor i quatre en contra.

El segon punt, en el qual se censura la manera d'actuar de Montero per la "lleugeresa" amb la qual ha tractat els interessos de Balears s'ha aprovat amb 36 punts a favor i 21 en contra.

A aquesta PNL, Gent per Formentera (GxF) ha incorporat una esmena perquè la Cambra expressi el seu rebuig al "desconeixement i menyspreu" que el ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha demostrat sobre el problema de la insularitat i per demanar una "rectificació pública" en la qual es doni garantia a la ciutadania respecte a l'aplicació del descompte de resident del 75%. La iniciativa ha estat aprovada amb 39 vots a favor i 18 en contra.

En el torn de defensar la iniciativa, el diputat de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha assegurat que els dos dirigents estatals es mereixen una "colleja verbal". El portaveu del PI, Jaume Font, també ha defensat aquesta posició.

Per la seva banda, la diputada del PSIB Maria Antònia Truyol ha assenyalat que el Govern central realitza "fets, no 'paroles'", tal com havia criticat la diputada de Podemos, Antònia Martín. Ha de destacar-se que el Ministeri d'Hisenda ha assegurat que desbloquejarà abans que finalitzi setembre 4.500 milions d'euros de les entregues a compte del finançament autonòmic.

Des del PP, el seu diputat Antoni Costa, ha censurat que aquest canvi de postura del Ministeri d'Hisenda ha estat possible per una sola cosa: "La convocatòria de noves eleccions".