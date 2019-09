El finançament de Balears, a debat en el Parlament en el primer ple de la legislatura

PALMA DE MALLORCA, 8 Set. (EUROPA PRESS) -

El Parlament debatrà aquest dimarts, a partir de les 10.00 hores, sobre la gestió econòmica de Balears i el finançament de l'arxipèlag, i es presentaran dues Proposicions No de Llei (PNL) del Grup Parlamentari Popular i del Grup Parlamentari Ciutadans, entre altres temes.

En concret, els 'populars' presentaran una PNL de mesures urgents en matèria d'habitatge, arran de "l'alarmant situació d'accés a l'habitatge que se sofreix Balears per part d'alguns segments de la població", segons el PP.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és incorporar 8.000 habitatges durant els propers quatre anys, modificar les normes urbanístiques per destinar el sòl urbà a la construcció d'habitatges per a ciutadans amb rendes baixes i mitjanes i implantar un impost de tipus reduït del quatre per cent per a la compra d'habitatge habitual a Balears, entre altres qüestions.

Pel que fa a la PNL de Ciutadans, el Grup Parlamentari sol·licita que l'hemicicle condemni la difusió i "neteja d'imatge de persones que han estat condemnats per pertinença a grup terrorista" en relació a una entrevista a Arnaldo Otegi realitzada el 26 de juny per Radiotelevisió Espanyola al programa 'La Noche en 24h'.

D'altra banda, el portaveu parlamentari d'El PI, Jaume Font, preguntarà a la presidenta del Govern, Francina Armengol, quines mesures d'eficiència engegarà el Govern per fer front al "forat de més de 500 milions d'euros" als pressupostos de la comunitat.

Així mateix, el president de Vox Balears, Jorge Campos, preguntarà a Armengol sobre el suport de l'Executiu balear "a les ONG que col·laboren amb les màfies que trafiquen amb immigrants".

Per la seva banda, el portaveu del Grup Parlamentari Mixt, Josep Castells, preguntarà a la presidenta si ha tingut ocasió d'explicar-li al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, "com es fa un govern de coalició".

Finalment, el president del PP de Balears, Gabriel Company, instarà la presidenta del Govern si considera que en el context actual, Balears està "millor que mai".

ALTRES QÜESTIONS

Altres qüestions que hauran de respondre els consellers del Govern estan relacionades amb els ajustos de pressupostos en les diferents Conselleries.

En concret, la parlamentària 'popular' Margalida Durán preguntarà al conseller corresponent sobre les relacions mantingudes entre el Govern i els ministeris de Foment i Defensa en relació amb els terrenys de Son Busquets.

També, en matèria sanitària, des de Ciutadans, el diputat Maxo Benanal, preguntarà com és possible que l'IbSalut "sigui incapaç de donar solucions a qüestions bàsiques com l'atenció pediàtrica", mentre que des del PP, la diputada Mª Asunción Pons instarà també la consellera de Salut, Patricia Gómez, sobre "les retallades per fer front al dèficit de la Comunitat".

A continuació, el Grup Parlamentari Ciutadans interpel·larà al Govern sobre la política de l'Executiu de Balears en relació a "l'augment" i nomenament d'alts càrrecs i personal eventual que, segons la formació, "suposa una estructura de l'Administració pública sobredimensionada i un increment del cost derivat d'aquest nou organigrama".