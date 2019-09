17 de setembre de 2019

El Parlament descarta demanar un referèndum per triar entre monarquia o república

PALMA DE MALLORCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha descartat aquest dimarts en sessió plenària una proposició no de llei (PNL), que ha estat presentada per MÉS per Mallorca, per demanar la celebració d'un referèndum a Balears i a Espanya en el qual triar entre el sistema de monarquia parlamentària actual o una república.

El diputat de la formació ecosoberanista, Josep Ferrà, que ha exposat la iniciativa, ha mostrat la seva "voluntat inclusiva" i ha defensat que "cal escapar del fet que aquest sigui un debat d'esquerres i inclogui també altres formacions" com, segons ha exposat, "ocorre en molts altres llocs del món".