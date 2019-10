2 de octubre de 2019

El Parlament insta al Govern central a pagar "de forma immediata" les ajudes municipals per inundacions a Sant Llorenç

PALMA DE MALLORCA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dimecres en la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals instar al Govern central a "pagar de forma immediata" les ajudes als ajuntaments de Sant Llorenç, Son Cervera, Capdepera, Artà i Manacor, a més del Consell, afectats per les inundacions del novembre passat en el Llevant de Mallorca.

La iniciativa, en forma de Proposició No de Llei (PNL) i presentada pel Grup Parlamentari Popular, ha rebut set vots a favor --PP, Cs, Vox, El PI, i el grup Mixt--, cinc en contra --PSIB i Més per Mallorca-- i una abstenció, d'Unidas Podemos.

Més concretament, el text contemplava dos punts, un primer constatava la "deixadesa" del Govern amb relació al pagament de "les ajudes promeses" a aquests ajuntaments i, un segon que, davant això, s'exigís a l'Executiu central els diners pendents.

El portaveu del PP en el Parlament, Biel Company, ha considerat que "és una vergonya" que després d'un any encara s'estigui en aquesta situació i ha criticat el vot en contra de la PNL de MÉS per Mallorca i el PSIB. "És incomprensible, no han volgut admetre la deixadesa després d'un any de posar les ajudes damunt de la taula", ha afegit.

En aquesta mateixa línia ha reaccionat la portaveu adjunta de Cs, Patricia Guasp, qui ha dit que "no els va sorprendre el vot en contra" de MÉS per Mallorca, ni tampoc el del PSIB "que generen un bloqueig constant". Guasp s'ha mostrat "contenta" que la PNL hagi pogut tirar endavant.

No obstant això, la portaveu del PSIB, Sílvia Cano, ha considerat que el PP "ha actuat de molt mala fe", ja que no han permès votar per punts i han demanat el vot en bloc. En aquest sentit, Cano ha explicat que haguessin recolzat la reivindicació del pagament --en el punt dos-- amb l'esmena acceptada, però no l'apartat un.

En la mateixa situació s'ha trobat el grup parlamentari d'Unidas Podemos que, segons han informat fonts del partit, haguessin seguit la mateixa línia de vot però, al final, "s'han vist obligats a abstenir-se".

Per la seva banda, el portaveu de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha considerat que la PNL és "demagògica", ja que, abans que succeïssin aquestes inundacions també va haver-hi unes altres en el Pla de Mallorca i no es va actuar de la mateixa forma. No obstant això, ha defensat que es paguin les ajudes, "estem d'acord, compromesos i han d'arribar".