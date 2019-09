25 de setembre de 2019

Parlament insta al Govern a que les compensacions per desplaçaments d'usuaris de l'IbSalut es paguin en tres mesos

PALMA DE MALLORCA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat per unanimitat al fet que s'insti al Govern a que fixi l'obligació, per part del Servei de Salut (IbSalut), de fer efectiu el pagament de les compensacions per desplaçaments d'usuaris d'aquest servei en un termini màxim de tres mesos.

En una comissió parlamentària aquest dimecres, s'ha aprovat aquesta proposició no de llei (PNL) del PP per la qual també es demana al Govern a modificar l'ordre vigent que regula les compensacions per desplaçaments i estades dels usuaris de l'IbSalut fora de la seva àrea per raó d'assistència sanitària, amb la finalitat d'adequar-los als costos i despeses reals. També es demana que es revisi, d'acord amb les associacions de malalts i usuaris, l'ordre vigent que regula aquestes compensacions.

A més, també es demanda un mecanisme de revisió anual, que incorpori els increments d'IPC en les compensacions per desplaçaments i estades dels usuaris per raó d'assistència sanitària fos de la seva àrea de salut.

La iniciativa ha estat presentada per la diputada del PP, Maria Asunción Pons, i al debat han participat els diputats Antonia Martín (Unides Podem), Juan Manuel Gómez (Cs), Josep Ferrà (MÉS per Mallorca), Catalina Pons (El PI) i Irantzu Fernàndez (PSIB).