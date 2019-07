23 de juliol de 2019

Patronal hotelera d'Eivissa diu que els anuncis de vaga no ajuden el sector i espera que els aturs no es produeixin

EIVISSA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federació Hotelera d'Eivissa ha considerat aquest dimarts que anuncis de vagues, com els realitzats per les cambreres de pis o els operaris de serveis municipals de neteja, "no ajuden per res ni a la venda, ni a la satisfacció del visitant, ni al negoci".

En declaracions a Europa Press, des de la patronal han esperat que aquests aturs "no s'arribin a produir perquè encara estan negociant i hi ha oportunitats d'arribar a acords". "Si succeeixen, que els serveis mínims funcionin", han exigit.

En concret, sobre els aturs convocats per les cambreres de pis d'Eivissa, han reconegut que són temes que els "superen" en l'àmbit en el qual són plantejats i han recordat que hi ha estudis sobre les càrregues de treball finançats amb l'Impost Turístic.

Les cambreres de pis d'Eivissa han anunciat que convocaran una vaga els dies 24 i 25 d'agost per reivindicar el compliment de la Llei 31/1995 que regula la càrrega de treball.

Per la seva banda, els operaris del servei municipal de neteja d'Eivissa i Sant Antoni podrien iniciar el dia 29 de juliol una vaga indefinida, en cas que les seves respectives concessionàries no atenguin les seves exigències laborals.