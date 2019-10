3 de octubre de 2019

Pere Joan Pons entén "la frustració" però crida a votar perquè és "la millor manera d'aconseguir estabilitat"

PALMA DE MALLORCA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidat socialista al Congrés per Balears, Pere Joan Pons, ha manifestat aquest dijous que entén "la frustració" de la població de cara a la nova convocatòria d'eleccions del 10 de novembre, però ha cridat a votar "perquè és la millor manera d'aconseguir estabilitat".

Durant una roda de premsa, l'exdiputat ha assegurat que al PSIB no estan demanant "una segona oportunitat", i ha insistit que necessiten un Govern progressista "per no retrocedir". A més, ha considerat que aquesta nova convocatòria electoral és prova del "funcionament democràtic" del país i ha lamentat que en la repetició electoral de 2016 "va haver-hi gent que no es va queixar tant".

