24 de juliol de 2019

Pérez-Ribas diu que l'afiliació de Bauzá a Ciudadanos és una "excel·lent notícia"

PALMA DE MALLORCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Marc Pérez-Ribas, ha assegurat aquest dimecres que l'afiliació de l'expresident 'popular' de Balears i actual eurodiputat de Cs, José Ramón Bauzá, és una "excel·lent notícia".

Així s'ha expressat Pérez-Ribas en declaracions als mitjans després de la junta de portaveus del Parlament. Sobre Bauzá, el portaveu de la formació taronja a la Càmera autonòmica ha considerat que és una persona amb una "gran capacitat" de treball que pot sumar "molt" al projecte d'un partit de "centre liberal", en referència a Cs.

Preguntat per la dissolució de la Junta directiva del partit en l'agrupació de Palma, Pérez-Ribas s'ha limitat a dir que "s'han convocat eleccions", unes gestions que es troben en tràmit.

Així, el partit celebrarà un procés de primàries per votar una nova Junta local, després de la seva dissolució el dilluns per "falta de confiança", arran de la filtració d'un enregistrament on la secretària d'Organització del partit, Joana Capó, va titllar de "frikis" als afiliats.