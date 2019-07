17 de juliol de 2019

El PI reclama la suspensió de la subhasta de Son Busquets

PALMA DE MALLORCA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grup Parlamentari del PI ha presentat aquest dimecres una Proposició No de Llei per instar el Govern central a suspendre la subhasta dels terrenys de l'antiga caserna militar de Son Busquets, a Palma.

Segons ha informat en un comunicat el diputat Josep Melià, aquesta decisió del Ministeri de Defensa "posa en perill l'anunciada construcció a la zona de 831 habitatges públics i és un canvi injustificat de postura respecte a la intenció expressada, fa només nou mesos, de col·laborar amb el Govern i l'Ajuntament de Palma per proporcionar habitatges assequibles".

El PI considera que les intencions de Defensa "afavoreixen l'especulació i dificulten enormement un projecte d'habitatges públics reclamat unànimement per la societat". "El Ministeri de Defensa ha de detenir el procés de privatització de Son Busquets i cedir el solar a un preu just a l'Ajuntament de Palma per complir els acords entre ambdues administracions de dedicar la seva superfície a la construcció d'habitatge de titularitat pública digna i assequible", ha assegurat el diputat.

Melià ha recordat que fa quatre mesos el PI ja va expressar en el Parlament la seva "preocupació a causa que des de setembre de 2018, quan el Govern va fer pública una reunió amb Defensa per reactivar el projecte de HPO signat pel Ministeri i l'Ajuntament, no s'havia avançat res en la resolució de l'acord".

Des de la formació han denunciat que el Govern central "riu de les necessitats dels ciutadans d'aquestes illes i mostra la seva insensibilitat davant un dels principals problemes d'aquesta comunitat com és la dificultat d'accés a un habitatge".

El PI es pregunta també si el Govern "tenia coneixement de les intencions de Defensa abans que ahir es fessin públiques" i la PNL presentada també insta el Govern central al fet que arribi a un acord amb el Govern i l'Ajuntament de Palma per cedir els terrenys de Son Busquets per fer habitatges públics i equipaments.

A més, volen que el Govern realitzi els canvis necessaris perquè en els terrenys de Son Busquets no es pugui implantar cap gran superfície comercial per l'efecte "devastador que això podria tenir sobre el petit i mitjà comerç de Palma i de Mallorca".