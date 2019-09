23 de setembre de 2019

Pimem assegura que la fallida de Thomas Cook és un "cop duríssim" per al sector turístic balear

PALMA DE MALLORCA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El president de la Federació de la Petit i Mitja Empresa de Mallorca (Pimem), Jordi Mora, ha lamentat "profundament" la fallida de l'empresa touroperadora Thomas Cook i ha assegurat que es tracta d'un cop duríssim" per al sector turístic de Balears. "Ara sí, podem dir clarament que aquesta temporada ha estat dolenta", ha afegit.

En una nota de premsa, des de la patronal han sostingut que per a l'arxipèlag aquesta fallida suposa unes "pèrdues milionàries" que tindran el seu efecte en altres sectors "molt vinculats amb el turisme" com, per exemple, el transport, la restauració o el comerç.

"Thomas Cook sempre ha tingut una gran vinculació amb les Illes, va ser una de les empreses pioneres que va portar el turisme, el buit que deixa en el sector és molt gran i difícil d'omplir", han explicat.

En aquesta línia, el president de l'Associació de Petits Hotels, Juan Manuel Ordinas, ha afirmat que el nivell d'influència de Thomas Cook en el sector turístic de Balears és "molt alt" i que la seva desaparició "serà un cop dur".

"Qualsevol fallida és una mala notícia, però aquesta és especialment dura per la vinculació amb Balears i la seva dimensió econòmica i laboral, és necessari aclarir com es va a produir la volta dels turistes afectats als seus països d'origen", ha sostingut.

El president de Pimeco, Toni Fuster, ha augurat una disminució "important" del consum durant aquest final de temporada. "Aquest anunci ha estat tota una sorpresa que repercutirà segur en el comerç de les illes", ha continuat.

Així mateix, per a Fuster és "complicat" realitzar una previsió de les xifres aproximades a les quals pot fer front el comerç. "El turisme britànic és el principal mercat de Balears, encara és aviat per visualitzar els efectes d'aquesta fallida, però la notarem segur", ha dit.