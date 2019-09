25 de setembre de 2019

Pimem, en contra d'oferir subvencions als afectats per la fallida de Thomas Cook

PALMA DE MALLORCA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federació de la Petit i Mitja Empresa de Mallorca (Pimem) s'ha mostrat aquest dimecres en contra d'oferir subvencions als afectats per la fallida del touroperador britànic Thomas Cook.

En un comunicat, la patronal ha mostrat la seva preocupació davant la possibilitat que Governs central i autonòmics pactin una línia de subvencions destinada als hotelers i ha opinat que la "interferència" de l'administració en l'economia d'entitats privades "pot asseure un precedent greu" en l'economia balear que es pot "arrossegar durant molt temps".

Pimem ha admès que la situació és delicada i que la fallida "ha produït un terratrèmol en el sector", si bé ha afegit amb propostes com les subvencions no es "mesuren adequadament els efectes que pot tenir i té la fallida".

En aquest sentit, han destacat que les conseqüències de la fallida no només afecten al sector turístic, sinó que també poden afectar a altres com la restauració, el transport o el comerç. "Una línia de subvencions o subsidis no resoldrà un problema que sembla que encara no ha finalitzat", han posat l'accent abans d'insistir que "utilitzar diners públics pot aprofundir més en el problema".

Finalment, han proposat l'administració que "crei un marc empresarial sostenible i rendible perquè les empreses puguin créixer adequadament i es creïn noves empreses, evitant la formació de grans conglomerats empresarials que generen gran impacte social i econòmic en cas de fallida com ha estat el cas de Thomas Cook".