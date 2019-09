5 de setembre de 2019

La pintora i escultora Catalina Sureda diu "no" a les pintades vandàliques

PALMA DE MALLORCA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pintora i escultora Catalina Sureda s'ha sumat a la campanya de l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) en contra de les pintades vandàliques.

Segons ha expressat, quan veu aquest tipus de pintades sent "ràbia" del fet que hi hagi gent que "pugui embrutar d'aquesta manera i no respecti parets, portes, barreres..., tant privades com públiques".

"Crec que s'han de posar multes i més vigilància. Em sembla realment un atemptat pintar sobre les pedres antigues, que algú va utilitzar per construir 'marges', casals, muralles", ha dit. A més, també ha censurat que "es pinti damunt de parets noves".

Des d'ARCA es vol que cada departament municipal es comprometi en la lluita contra les pintades vandàliques i ha demanat reunions de treball amb diversos departaments de l'Ajuntament de Palma.

ARCA creu que el problema de les pintades vandàliques a Palma és tan gran i abasta tants aspectes que tots els responsables polítics han d'assumir la seva parcel·la de responsabilitat.

Amb la finalitat de cercar camins per solucionar-ho, ARCA ha demanat reunions per a un primer contacte amb les persones responsables dels departaments d'Infraestructures, Cultura i Seguretat.