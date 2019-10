1 de octubre de 2019

El ple rebutja la moció del PP per exigir a l'Estat els 177 milions d'euros pendents de 2019

PALMA DE MALLORCA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha rebutjat aquest dimarts tots els punts d'una moció presentada pel PP, amb la qual exigia a l'Estat una fórmula per pagar els recursos pendents de 2019 a les Comunitats Autònomes, que en el cas de Balears ascendeixen a 177 milions d'euros.

Han votat a favor de la moció PP, Cs i Vox, i en contra PSIB, MÉS i Unides Podem, mentre que el PI ha donat suport només a alguns punts.

Després de conèixer el posicionament dels grups parlamentaris, el diputat del PP Antoni Costa ha avisat els partits de l'esquerra que "condueixen un cotxe i només saben mirar el retrovisor" -per les seves referències a legislatures passades del PP- "mentre ve un tráiler de 60 tones de front".

A més, Costa ha acusat al 'Pacte' d'"inventar-se els ingressos" en l'elaboració dels pressupostos autonòmics. "Això van fer el 2019 i ho volen tornar a fer el 2020", ha dit. En concret, ha retret al Govern que torni a pressupostar per 2020 ingressos procedents del conveni de carreteres, quan "des de 2014 no s'ha cobrat res" per aquest concepte.

El diputat ha avisat del forat" de 500 milions en els comptes de Balears i ha alertat la consellera d'Hisenda, Rosario Sánchez, que "si no es pot finançar el dèficit ho pagaran els proveïdors, que també són ciutadans".

EL PP PROPOSAVA PAGAR MITJANÇANT DECRET LLEI O CRÈDIT A TIPUS ZERO

El punt principal de la iniciativa instava el Govern a aprovar un Reial decret Llei, habilitar una línia de crèdit a tipus zero o "adoptar qualsevol altra fórmula" que permeti pagar "de forma immediata" els recursos a les CCAA.

La moció també pretenia que el Parlament constatés l'"elevat risc d'incompliment" dels objectius de dèficit i la regla de despesa i que instés el Govern a complir amb aquests. També demanava no incrementar i fins i tot rebaixar impostos i aprovar un sostre de despesa per 2020 "des de la màxima prudència", amb un nivell d'ingressos "adaptat estrictament a la realitat".

El diputat de Cs Juan Manuel Gómez ha explicat que el seu grup ha decidit donar suport a la moció "encara que pugui semblar oportunista" i ha recordat que també van recolzar una altra iniciativa en aquest sentit presentada per MÉS per Menorca. "No ens paguen, no sabem quan ens pagaran i a més hi ha eleccions, així que segur que no serà aquest any", ha avisat.

Per la seva banda, el diputat de Vox Sergio Rodríguez ha avisat a l'esquerra que van "drets cap a una altra crisi" i ha criticat que el 'Pacte' "no contesta a les preguntes" sobre la situació de la Comunitat. "Consideren que els ciutadans són menors d'edat i que no poden conèixer la veritat", ha dit.

El PI ha donat suport a quatre dels cinc punts, si bé ha considerat que alguns no eren necessaris, com el relatiu a la constatació de l'incompliment d'objectius de dèficit, ja que "ja ho ha fet l'Airef".

Per la seva banda, la diputada d'Unides Podem Antònia Martín ha rebutjat donar suport a la moció criticant la política pressupostària del PP en l'etapa 2011-2015. "No acceptem lliçons econòmiques del PP", ha dit.

Des de MÉS per Mallorca, la diputada Joana Aina Camponar ha censurat que l'Estat exigeix "uns límits que no s'aplica a si mateix", i ha defensat que Balears necessita "major sobirania fiscal" i una reforma del sistema financer. "És necessari posar límit a un sistema pervers que ens penalitza", ha dit.

El diputat de MÉS per Menorca Josep Castells (Grup Mixt) s'ha preguntat "què preocupa més" al PP, si són "les retallades o el dèficit". A més, ha suggerit que "gairebé sembla que desitgin el forat de 500 milions".

Finalment, la diputada del PSIB Maria Antònia Truyols ha demanat al PP que "deixi d'utilitzar aquest llenguatge negatiu catastrofista" i ha defensat que Balears necessita "ideologia tributària". "El nostre dèficit millora el benestar de les persones", ha declarat.