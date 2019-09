31 de agost de 2019

Podem impulsa la declaració de l'estat d'emergència climàtica a Balears

PALMA DE MALLORCA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Podem impulsarà la declaració de l'estat d'emergència climàtica a Balears i establirà mesures consensuades amb la comunitat científica, tant des del Govern com des del Consell de Mallorca, així com des de totes les institucions on la formació tingui representació.

Així ho ha anunciat la secretària general de Podem Balears, Mae de la Concha, aquest dissabte als mitjans de comunicació, on ha afegit que la mesura és fruit de les decisions adoptades a l'última reunió del Consell Ciutadà Autonòmic de l'arxipèlag balear.

La lluita contra el canvi climàtic és "un tema clau" per Podem a Balears, segons De la Concha, i aquesta declaració política "pot implicar mesures concretes per tal de frenar les emissions o la pujada de les temperatures".

La secretària general de Podem a Balears també ha afegit que a l'arxipèlag "el patró climàtic ha variat totalment" i que aquesta circumstància "afectarà l'agricultura, el turisme i el transport".

De la mateixa manera, De la Concha ha volgut destacar la situació actual de dos dels "tres pulmons del món: l'Amazones, Indonèsia i la ribera del Congo" amb els recents incendis i la desforestació.

Finalment, des de la formació s'ha alertat que la "crisi climàtica provocarà que les crisis migratòries siguin més freqüents i més greus" i s'ha requerit que les polítiques a nivell mundial "passin a ser de col·laboració i d'unió, ja que totes i tots formem part d'aquest planeta".