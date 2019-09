19 de setembre de 2019

Podemos Balears insta a Ábalos a "posar el focus en els preus abusius dels vols a les illes"

PALMA DE MALLORCA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretària general de Podemos Balears, Mae De la Concha, ha instat aquest dijous al ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, a "posar el focus en els preus abusius de les companyies aèries i en com inflen el preu dels vols a les illes i no en quantes vegades viatja la gent de Balears".

Així ho ha manifestat De la Concha després de conèixer les manifestacions del ministre en les quals vincula el nivell de renda amb l'ús del descompte aeri del 75% vigent per a residents a Balears, Canàries, Ceuta i Melilla, i ha assenyalat que "sembla que el senyor Ábalos entén aquest descompte com una ajuda que has de rebre solament si ets pobre, en comptes de veure-ho com el que és, un dret per a la gent de les Illes".

"El PSOE torna a mostrar desconeixement i insensibilitat cap al nostre territori i la nostra condició insular. Ja van ser els únics que es van abstenir en l'aprovació del Règim Especial Agrari per a Balears que Podem també va demanar al Congrés", ha afegit.

En la mateixa línia s'ha mostrat el secretari d'Organització, Alejandro López, qui ha considerat que "la insularitat està reflectida en la constitució i la defensa que s'ha de fer a la gent de les illes no ha de dependre de rendes". "És i ha de ser un dret per a tota la ciutadania de Balears", ha postil·lat.

"Lamentablement", ha afegit el secretari, "Ábalos demostra una insensibilitat i un desconeixement preocupant sobre què significa la insularitat i les complicacions que suposen al transport".