13 de agost de 2019

La Policia Local activa l''Operació Nigul' per l'arribada massiva de turistes al centre de Palma

PALMA DE MALLORCA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Palma ha activat aquest dimarts, sobre les 12.30 hores del matí, l'anomenada 'Operació Nigul', que consisteix en un reforç d'efectius policials en determinats punts d'accés a la ciutat de Palma en els dies ennuvolats, quan l'afluència de turistes que es dirigeixen al centre en vehicles privats augmenta.

Segons ha informat la Policia Local a Europa Press, l'operació ha durat prop d'una hora i abans de les 14.00 hores, "ja s'estava alleugerint el trànsit".

Els agents han relatat que l'Operació consisteix en un reforç d'agents davant de les entrades dels aparcaments de la ciutat, que en dies com aquests "solen estar plens".

En concret, entre 15 i 20 agents s'han desplaçat aquest dijous en l'entrada de l'aparcament del Parc del Mar, al carrer Antoni Maura, i a l'encreuament de Rambles amb Unió, entre altres punts conflictius de trànsit.

"Pràcticament cada vegada que hi ha un dia ennuvolat activem l'operació", han explicat des de la Policia Local, que han afegit que solament és necessària activar-la durant el matí dels dies ennuvolats, i que per a la 'operació sortida' "no és tan necessari", ja que el trànsit "es reparteix" durant la tarda.

Finalment, el reforç d'agents també es duu a terme al centre de Palma, doncs es percep un augment considerable de persones caminant per les vies de la ciutat, especialment a les zones comercials i del centre, amb la conseqüent necessitat d'augmentar també els efectius policials.