9 de agost de 2019

La Policia Nacional deté dues persones amb 25 quilos de marihuana a Porto Cristo (Manacor)

PALMA DE MALLORCA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut aquest dimarts a dues persones, un home i una dona, a la zona de Porto Cristo (Manacor) acusades d'un delicte contra la salut pública. Tenien una plantació de marihuana d'un pes de 25 quilos.

Segons han informat en una nota de premsa, en el marc de l'operació 'Libèl·lula', la Policia Nacional va establir un dispositiu per entrar i registrar un habitatge de Porto Cristo, la qual era utilitzada com un punt de venda de substàncies estupefaents.

A l'interior de l'immoble van trobar una plantació de marihuana encara sense tractar, que ocupava un espai de 20 metres quadrats, i tenia una altura de més de tres metres.

Segons han indicat, durant el primer semestre de l'any, es va detectar un "increment en el consum de substàncies estupefaents", concretament marihuana, en aquesta zona de Manacor.

Després de les investigacions van arribar a la conclusió que tot partia d'un habitatge particular, on s'estarien dedicant al trànsit de drogues. A més, segons han assenyalat, els detinguts havien realitzat obres de forma il·legal a l'habitatge per ocultar la plantació que es trobava a l'interior.

L'operació encara no es troba tancada i no es descarten més detencions.