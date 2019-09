3 de setembre de 2019

La Policia Nacional deté un home a Mallorca per vendre marihuana per correu

Objectes confiscats per la Policia Nacional després del registre d'un habitatge a Mallorca

Objectes confiscats per la Policia Nacional després del registre d'un habitatge a Mallorca POLICÍA NACIONAL

PALMA DE MALLORCA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut un home a Mallorca per vendre marihuana per correu postal després de detectar un paquet amb un quilo d'aquesta substància estupefaent preparada per al seu consum, a la seu d'una coneguda empresa de paqueteria privada al Polígon Son Castelló de Palma.

Segons ha informat aquest dimarts la Prefectura Superior de Balears en un comunicat, l'operatiu es va iniciar quan els treballadors de l'empresa de paqueteria notaren una forta olor a marihuana que procedia d'un dels embalums.

Després de l'avís, agents de la Policia Nacional van iniciar una investigació que els va conduir fins a l'habitatge de l'autor de l'enviament a la localitat de Porto Cristo (Manacor), on van confiscar un quilo i mig més de marihuana, després de registrar el domicili.

A més de la marihuana, la Policia va confiscar utensilis pel seu pesatge, diners en efectiu, una pistola llança bengales i diversos cartutxos de munició del calibre 22. El detingut ha estat acusat d'un delicte de tràfic de drogues.