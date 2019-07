8 de juliol de 2019

La Policia de Sant Antoni aixeca 9 actes per acampades il·legals en el municipi

EIVISSA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Sant Antoni ha aixecat nou actes per acampada il·legal en el municipi, després de realitzar diversos dispositius contra la venda ambulant i acampades il·legals.

Segons ha informat l'Ajuntament, la Policia va actuar aquest diumenge a la zona de Sa Talaia, localitzant fins a nou punts d'acampada en els quals, a més dels estris propis d'aquesta activitat, s'observaven restes de fogueres a la zona boscosa.

Així mateix, en l'operatiu van ser retirades tendes de campanya, somiers, matalassos i escombraries acumulades a la zona.

CONTRA LA VENDA AMBULANT

Posteriorment, els agents van actuar contra la venda ambulant a la platja de S'Arenal i voltants, imposant tres denúncies per venda ambulant sense llicència, cinc denúncies per realitzar activitat sense llicència en la via pública i una acta per infracció a la llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana per tinença de substàncies estupefaents.