29 de juliol de 2019

Pons compareix aquest dimarts en el Parlament per informar sobre la subhasta dels terrenys de Son Busquets

PALMA DE MALLORCA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, compareixerà aquest dimarts a les 16.00 hores a la Sala Verda del Parlament per donar compte als diputats de l'hemicicle sobre la situació dels terrenys de la caserna de Son Busquets després de la decisió del Ministeri de Defensa de treure'ls a subhasta per 45,84 milions d'euros.

Aquesta compareixença també servirà perquè el conseller informi sobre les negociacions dutes a terme entre el Govern i el Ministeri de Defensa sobre els terrenys, tal com va demanar el PP en el registre on sol·licitava la compareixença de Pons.

Per la seva banda, la consellera d'Assumptes Socials i Esports, Fina Santiago, també compareixerà aquest dimarts a les 10.30 hores a la Sala Verda del Parlament per donar explicacions sobre el tancament temporal de l'alberg de la Victòria d'Alcúdia, que mantindrà les seves habitacions tancades fins al 2021 per motius de seguretat.

La compareixença de Santiago es produeix després de les peticions registrades per PP i Ciudadanos (Cs), en les quals també reclamen que la titular d'Assumptes Socials informi sobre el pla de mesures del Govern per resoldre la situació, detalls sobre l'estat de la resta d'infraestructures juvenils que gestiona el Govern i explicacions sobre per què no s'ha realitzat "cap actuació" en les instal·lacions fins després de les eleccions del 26 de maig.

"ESTRATÈGIA COMUNA" A SON BUSQUETS

D'ençà que a mitjan juliol transcendís la subhasta dels terrenys de Son Busquets, el Govern ha sostingut que tant l'Executiu autonòmic com l'Ajuntament de Palma treballen "des de fa mesos" en una "estratègia comuna" perquè les casernes es traspassin de Defensa a la cartera de Foment.

La postura defensada per les institucions de Balears es basa en el fet que el Govern, en col·laboració amb les institucions de l'arxipèlag, construeixi en els terrenys 840 Habitatges protegits (VPO) per destinar-les a lloguer social.

A més, sostenen que els terrenys han de ser de titularitat pública i que qualsevol construcció realitzada a Son Busquets haurà de ser VPO, ja sigui per iniciativa privada o pública, ja que així ho estableixen els acords entre el Ministeri de Defensa i l'Ajuntament i el Pla Especial de Reforma Interior (PERI) de Palma.

"INCAPACITAT DEL GOVERN"

El PP, grup que ha sol·licitat la compareixença de Pons en seu parlamentària, considera que la subhasta de Son Busquets demostra "la incapacitat" de la presidenta del Govern, Francina Armengol, de donar resposta al problema de l'habitatge a Balears.

"Caldria preguntar-li si coneixia que Son Busquets sortiria a subhasta. Si ho sabia, per què ha esperat, ho ha amagat per rèdit electoral?", es demanava el portaveu del PP en el Parlament, Biel Company.

Postura similar ha mantingut el portaveu de Cs en el Parlament, Marc Pérez-Ribas, qui ha carregat contra el Govern i Cort per dir "durant tota la legislatura passada" que les negociacions amb el Govern central "anaven bé" en relació a Son Busquets.

Per la seva banda, els partits del Govern -PSOE, Unides Podem i MÉS per Mallorca- han sostingut que Son Busquets ha de ser de titularitat pública i que les normatives vigents estableixen que les construccions en aquests terrenys seran VPOs.

Si des de la formació morada alertaven que la subhasta "podria posar en perill" el pla de 840 VPOs, en les files socialistes han sostingut que la construcció de VPO és "una bona notícia" i han llançat un missatge de "tranquil·litat" sobre aquest tema.

TANCAMENT DE LA VICTÒRIA "EN PLENA TEMPORADA"

Sobre la compareixença de Santiago per donar explicacions sobre el tancament temporal de les habitacions de l'alberg de la Victòria, el portaveu del Pi - Proposta per les Illes en el Parlament, Jaume Font, considera que és un "contrasentit" no haver informat abans als afectats pel tancament si al Govern li constava des d'abril la necessitat de realitzar obres en les instal·lacions.

Tant Cs com PP han lamentat que la decisió del tancament temporal de la Victòria es produeixi "en plena temporada i màxima ocupació" de les instal·lacions de l'alberg i, en aquest sentit, han criticat la "falta de previsió" del Govern.

El tancament de la Victòria va afectar un total de 1.667 persones que, a través de 62 sol·licituds, havien reservat habitacions fins a finals de setembre.

La cartera d'Assumptes Socials ha ampliat a 360 les places disponibles a la zona d'acampada i ha reiterat que el tancament de les habitacions de l'alberg no afectarà la quinzena de treballadors de la Victòria.

"NECESSITATS DETECTADES" DES DE GENER DE 2016

El Govern té detectades les "necessitats" de les instal·lacions de la Victòria des de gener de 2016, encara que va ser l'abril de 2019 quan els tècnics d'arquitectura van notificar a l'Executiu de la necessitat de realitzar la "clausura immediata" de l'espai.

Amb el canvi de carteres del nou Govern sorgit després dels comicis del 26 de maig, el cas va passar de Cultura a Assumptes Socials, conselleria que ha decidit tancar les habitacions de la Victòria per motius de seguretat.

Les mesures a implementar passen per construir una nova escala d'emergències, refer la façana de l'alberg davant el perill de despreniments i instal·lar ascensors per adaptar l'edifici.

El Govern està estudiant presentar un decret d'urgència amb la finalitat d'agilitar els terminis i els procediments administratius per iniciar les obres a l'alberg al més aviat possible, encara que les previsions de l'Executiu apunten al fet que les habitacions romandran tancades fins al 2021.