1 de octubre de 2019

Pons està "convençudíssim" que el Decret de transport marítim tirarà endavant

EIVISSA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, ha assegurat aquest dimarts estar "convençudíssim" que tirarà endavant el Decret de transport marítim.

"Ja està treballat. Ara hi ha nous actors i cal cercar un acord, que és molt complicat", ha afirmat Pons, recordant que és el compromís adoptat pel Govern que compta ja amb l'informe de l'Advocacia de la Comunitat que els sol·licita ajustar una sèrie de coses. Així, ha confiat a trobar el "punt de trobada" que possibiliti l'aprovació del Decret.

La formació Gent per Formentera ha interpel·lat durant el ple del Parlamet al conseller Marc Pons per la política del Govern en transport marítim.

Així, Pons ha reconegut que "encara no han tingut temps d'asseure's amb tots els actors", exigint a Tur que "no faci creure que no es va fer res la legislatura passada" en relació al Decret. El conseller ha recordat que la seva intenció és consensuar-ho amb institucions i entitats empresarials.

Per la seva banda, Tur ha assegurat que "en cap moment" ha sortit de la seva boca que el Govern no ha fet res. La diputada ha començat la interpel·lació recordant les qüestions que preocupen als formenterers en temes de transport marítim, "l'única via" existent a Formentera per sortir de l'Illa.

Així, ha repassat el tema "etern" de les freqüències, un tema "pendent de resoldre", malgrat la Llei de Transport Marítim que preveu freqüències per sortir o tornar a Formentera a primera i última hora del dia, encara que els horaris només es compleixen a l'estiu.

Tur també ha mostrat la seva preocupació per l'augment de freqüències simultànies de trajectes marítims entre les Pitiusas.

A més, ha lamentat que les embarcacions incompleixin la Llei d'accessibilitat i ha considerat que les excursions nàutiques no poden desembarcar a "centenars de persones" sense control en zones protegides de Formentera.